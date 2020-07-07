«Один из самых больших страхов»: отдыхая с Карпович на глазах у детей, Прилучный наносит им психотравму

Не утихает в Сети обсуждение поступка Павла Прилучного, который отправился на отдых в Крым вместе с детьми и своей новой подругой, актрисой Мирославой Карпович. Появившаяся в Рунете фотография семейства и «новой мамы» стала вторым снимком, на котором звезда «Мажора» проводит время со звездой «Папиных дочек».

Негодуют поклонники даже не из-за новой возлюбленной Прилучного, а по причине того, что с собой в путешествие артист взял двоих маленьких детей от брака с Агатой Муцениеце – 7-летнего Тимофея и 4-летнюю Мию. Портал Teleprogramma.pro попросил прокомментировать ситуацию, возникшую в семье Прилучного и Муцениеце в свете появления у их наследников мачехи, известного психолога Анну Завгородневу.

Специалист отметила, что развод родителей для детей – это болезненный процесс, и избежать травмы никак не получится. А если учесть, что прошло не так много времени с момента расставания Прилучного и Муцениеце – 4 месяца назад пара официально объявила о расставании, — то их дети еще не успели, скорее всего, до конца осознать произошедшее.

«Обычно развод – это длительный процесс, и дети так или иначе в курсе происходящего в семье. Но даже если им ничего не говорят, они чувствуют. В любом случае, травма будет», — сказала психолог.

Насколько глубокой будет травма у детей, зависит от поведения обоих бывших супругов. Психолог настаивает, что независимо от возраста ребенка ему нужно обязательно рассказать, как разворачивается ситуация в семье – что мама и папа разводятся.

«Если появляются партнеры у родителей, то не надо огорошивать человека в любом возрасте – что в 3 года, что в 15 лет, резко так «на тебе, вот моя новая жена, или новый муж, он будет жить с нами». Так нельзя. Необходимо постепенно вводить нового человека в семью, обязательно познакомить на нейтральной территории, сделать несколько встреч, быть готовым к тому, что дети будут сопротивляться. Потому что дети будут мечтать, чтобы родители всю жизнь прожили вместе. Ведь один из самых больших детских страхов – это развод родителей», — пояснила Анна Завгороднева.

Более того, часто дети винят в разводе родителей себя – мир ребенка очень маленький и сосредоточен на нем самом. И они берут ответственность за то, что происходит с родителями, на себя, считая, что мама или папа ушли именно от него.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Завгороднева — психолог, руководитель Психологического центра. Образование высшее, ВГСПУ, стаж работы 12 лет. Помогает взрослым и подросткам от 12 лет справляться со страхами и тревожностью.