Папина радость: Стеша Маликова запечатлела трогательные обнимашки отца с сыном Марком

Дмитрий Маликов и Елена Изаксон два года назад снова стали родителями. В семье музыканта появился малыш Марк. Мальчик растет не по дням, а по часам на радость маме, папе и сестренке, 20-летней Стефании. И вся семья просто обожает этого длинноволосого блондина, купая его в любви, внимании и заботе. В начале самоизоляции певец признавался, что именно сынок стал личной отдушиной для него и скрашивает будни в этот непростой период.

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После отмены ограничений Дмитрий Маликов вместе с сыном отправился в зоопарк, где они вместе покормили из бутылочки маленьких тигрят. А накануне, собравшись за семейным столом, звездный отец не выпускал из объятий своего наследника. Его дочь Стеша поделилась трогательным видео общения папы с Марком.

«Ты такой умный, как будто тебе не два года, а пять, да?» — спросил у малыша отец. «Дя», — ответил сын.

При этом папа не переставая целовал своего кроху в макушку.

Сама Стефания тоже очень часто проводит время с братиком. Например, недавно они с аппетитом покушали огромную пиццу, при этом двухлетний малыш выбрал самый большой кусок.