«Самая желанная сумочка лета-2020»: Брухунова похвасталась очередной обновкой

На фоне скандала, который разгорается между Евгением Петросяном и сатириком Виктором Клюшкиным, молодая жена артиста снимает стресс шопингом.

На днях семья Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой вновь привлекла внимание прессы. Дело в том, что 74-сатирик намерен подать в суд на коллегу по цеху Виктора Клюшкина за то, что он оскорбил молодую возлюбленную сатирика Татьяну Брухунову. Якобы, по уверениям писателя Клюшкина, девушка не подходит Петросяну и виновата в неудачах юмориста.

Тем временем молодая возлюбленная поспешила снять стресс обновкой. Девушка отправилась на шопинг и приобрела новую сумочку, которой поспешила похвастаться подписчикам в Instagram.

«Самая желанная сумочка лета-2020 теперь есть и у меня! Вот она, моя чудо-торбочка. Я хотела именно в этом цвете свежей травы! Ой, красотка!» — не скрывая восторгов, рассказала Брухунова.

На видео, которое жена Петросяна опубликовала в stories, девушка достает стильный экземпляр яркой сумочки стоимостью около 30 тысяч рублей. Учитывая, что в бутиках стартовал сезон распродаж, в настоящее время этот дамский аксессуар можно приобрести на 10 тысяч дешевле.

31-летняя Татьяна Брухунова давно слывет модницей среди поклонников. Девушка обожает наряжаться в люксовые бренды и демонстрировать свои стильные аутфиты фанатам.