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Звездный гость

Семенович в платье с открытой «ложбинкой греха» сверкнула пышной грудью без бюстгальтера

Певица не стесняется надевать откровенные наряды в отпуске.

Семенович в платье с открытой «ложбинкой греха» сверкнула пышной грудью без бюстгальтера
Анна Семенович. Фото Global look press

Анна Семенович, как и многие отечественные звезды, предпочла в этом году отдых на черноморском побережье. Впрочем, особого выбора в условиях пандемии у нее не было. Но, похоже, что певица чувствует себя счастливой в Сочи.

Недавно она разгорячила своих поклонников знойными кадрами с пляжа. Девушка примерила черный купальник, обнажив все свои выдающиеся формы и послала жаркий поцелуй почитателям. Стоит ли говорить, что ее Instagram после этого поста просто взорвался от восторженных комментариев!

Знаменитая блондинка на этом не остановилась и пошла дальше: на сей раз Анна решила порадовать своих фолловеров кадрами в интригующем платье с каплеобразным вырезом в зоне декольте, дизайнеры его романтично называют «ложбинкой греха». Перцу образу добавляло отсутствие белья, что при размере Семенович выглядит как настоящий вызов.

Анна Семенович. Фото
Анна Семенович. Фото https://www.instagram.com/ann_semenovich/

Отметим, что летом «забыли» о белье также Елена Летучая и Светлана Лобода, о них мы писали ранее.

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