«Бачату танцую впервые»: Федорова в белом брючном костюме в полоску «зажгла» на отдыхе

Бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная» поделилась завораживающим роликом. Она восхитила многих поклонников не только пластикой, но и летним образом.

Оксана Федорова не перестает удивлять поклонников. В 42 года она выглядит так же, как и 18 лет назад, когда стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». Девушка обладает стройной фигурой, а также следит за тем, чтобы не терять молодость кожи. При этом она смогла построить карьеру телеведущей, а недавно фанаты узнали, что девушка еще и поет. Не забывает звезда и о личной жизни. Она растит сына Федора и дочку Елизавету с мужем Андреем Бородиным.

На днях Федорова вспомнила свои танцевальные навыки. Она на паркете продемонстрировала одну из разновидностей фокстрота. Бывшая королева красоты сразили поклонников своей грацией. А теперь девушка опубликовала ролик с отдыха. Она показала, как впервые станцевала бачату, которая популярна в странах Карибского моря.

Оксана предстала в летнем брючном костюме. Наряд белого цвета в тонкую полоску зрительно вытянул образ. Укороченные брюки позволили открыть щиколотки, а жакет не сковывал движения.

«Румбу танцую, танго танцую, фокстрот танцую, вальс танцую, бачату танцую впервые. Это так просто и так сложно одновременно», — отметила звезда.

Федорова восхитила многих поклонников не только пластикой, но и стильным летним образом. Как известно, широкие брюки и жакеты оверсайз в моде не первый сезон. «Невероятно красива», «Очень достойно взрослеете. Красивая, женственная», «Чудесно! Очень нежно и романтично!», «Обожаю такие танцы на отдыхе», «Свежо и по-летнему», — прокомментировали пост подписчики.