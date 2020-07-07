«Мой персонаж — это женщина, которая стала мужчиной»: Холли Берри решила отказаться от роли трансгендера

Звезда Голливуда Холли Берри внезапно решила отказаться от уже практически утвержденной роли в фильме, который пока не получил названия. Все дело в том, что актриса должна была играть трансгендера, сообщает издание Variety.

Берри также заявила, что она активно готовилась к роли, но официально ее не утверждали.

«Мой персонаж — это женщина, которая стала мужчиной. Думаю, я вполне могла бы его сыграть», — заявила актриса.

В Сети на звезду сразу же обрушились с критикой. Главным аргументом хейтеров стало то, что трансгендеров должны играть именно трансгендеры. В минувший понедельник, 6 июля, Берри принесла всем свои извинения и отказалась от роли, заявив, что общество трансгендеров должно иметь возможность самому рассказывать свои истории.

После извинений актрисы ее поблагодарили за прослушивание и обучение. Организация LGBTQ GLAAD также заявила:ее члены очень рады, что Берри прислушалась к проблемам трансгендерных людей и извлекла из них уроки.