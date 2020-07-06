«Какие эффектные ноги»: Нюша в кожаном жакете и на шпильке оголила изящные бедра

Нюша недавно дала большое интервью, в котором рассказала о работе и личной жизни. Девушка уже 10 лет выступает на сцене. Она не скрывает, что обожает музыку. А три года назад артистка вышла замуж за Игоря Сивова. У пары уже подрастает годовалая дочка Симба. Примечательно, что после замужества девушка не только не перестала носить откровенные наряды, но и недавно записала песню с Егором Кридом, с которым раньше ее связывали романтические отношения.

А теперь поклонники ждут, что Нюша выпустит новый альбом. Однако для начала певица устроила откровенную фотосессию. Она сначала позировала в нижнем белье телесного цвета с тренчем в тон. Потом девушка предстала в черных трусах с высокой талией и кожаном жакете. Босоножки на шпильке дополнили образ. Нюша принимала разные позы, позируя топлес. В какой-то момент к ней присоединился муж.

Наряд позволил артистке блеснуть не только грудью, но и изящными бедрами. за счет наряда, ее ноги казались длинными. Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. «Какие у тебя длинные, красивые ноги», «Нюша опять в одних трусиках», «Горячо», «Ух какая потрясающая фотогеничная. Завидую уже», «Богиня», «Какие эффектные ноги», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что певица быстро вернулась в форму после родов. При этом девушка отмечала, что не сразу стала заниматься спортом. Она кормила дочку грудью, поэтому не перегружала себя.