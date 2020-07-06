Уже за рулем: годовалая дочка Кудрявцевой с «модной» прической предстала на прогулке с отцом

Игорь Макаров недавно воссоединился с женой и наследницей, которые отдыхали в Адлере.

Лера Кудрявцева при первой возможности уехала из Москвы. Почти весь период самоизоляции ей приходилось работать и заниматься домашними делами. А в конце июня она на две недели улетела в Адлер с годовалой дочкой Марией, а также сыном Жаном от первого брака, невесткой и внуком Львом. 49-летняя телеведущая старалась расслабиться. Она загорала, купалась и виделась с друзьями.

Но уже в первых числах июля Лера вернулась домой. В аэропорту ее встретил муж Игорь Макаров. Хоккеист успел соскучиться по супруге и дочке. Телеведущая вскоре пожаловалась, что страдает из-за мигреней. Она старалась вернуться в колею после отдыха. Сначала девушка запечатлела наследницу в саду у дома. Кроха кормила птиц. Потом Кудрявцева все-же решилась покинуть двор. Она с мужем и ребенком отправилась гулять в парк. Звезда запечатлела, как Макаров проводит время с дочкой.

Маша передвигалась по тропинке на игрушечном автомобиле. Спортсмен контролировал все с помощью джойстика. При этом девочка выглядела, как леди. Мама сделала ей два хвостика и облачила в лосины с футболкой. Семейная идиллия очаровала поклонников. Многие отметили, что девочка подросла за время отпуска. «Какая красотка», «Уже водит так уверенно», «Мне бы ее безмятежность», «Какая модная прическа», «Сладкая кроха», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.