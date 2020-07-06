«Мимика Максима»: Лиза Галкина в песочных джоггерах и дутой куртке блеснула артистизмом

Шестилетняя Лиза Галкина в песочных джоггерах и дутой куртке продемонстрировала талант перевоплощения. Дети примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и пародиста Максима Галкина сегодня являются едва ли не самыми популярными в отечественном шоу-бизнесе: армия поклонников Гарри и Лизы растет буквально со скоростью звука. Фолловеры восхищаются детским креативом и непосредственностью, с которой брат с сестрой рассуждают о повседневных вещах.

Лизе многие и вовсе прочат большое артистическое будущее, ведь практически с пеленок она проявляет склонность к нетривиальному творчеству: от знаменитого отца девочка унаследовала умение быстро перевоплощаться, грамотно интонировать, подхватывать и выдавать перлы. Гарри ненамного отстает от сестры, но выступления его, судя по всему, интересуют немного меньше приключений в частном имении.

Подписчики поделились в фанатском аккаунте снимком Лизы, на котором маленькая девочка, одетая в светлые модные джоггеры и дутую куртку, застыла с показным недоумением на лице. В кадре малышка кокетливо сыграла глазами — равнодушными вряд ли смогли бы остаться даже последователи Станиславского.

Заявили о необходимости театрального обучения и в комментариях. «Мимика Максима!», «Лизе на обучение в Щепку, срочно!», «Мисс очарование», «Счастливы видеть ее и брата Гарри», «Смотреть — одно удовольствие», «Ягода-малина, девочка-картинка», «Лизуля-лапатуля», — похвалили они.