«Купальный сезон открыли»: Безруков устроил сыну и дочери банные процедуры на даче

Сергей Безруков трогательно понянчил сына и дочь в бассейне. На днях маленькая Маша, появившаяся у народного артиста в браке с режиссером Анной Матисон, отметила четырехлетие. На семейное торжество были собраны самые близкие люди семьи, а самой имениннице позволили задуть свечу с обозначением возраста. От всеобщего внимания малышка была в восторге.

Понедельник же в семье Безрукова начался с водных процедур на дачном участке. Специально для Маши и Степы актер надул миниатюрный бассейн, а затем поочередно усадил туда ребят. Домашний водоем стал хорошей альтернативой купанию под открытым небом. Заботливый отец не выпускал дочь и сына из виду, активно играл с детьми надувной уткой и высказал желание увидеть, как Маша и Степа впервые поплывут.

«Лошадка не умеет плавать, между прочим. Вас тоже надо учить плавать! Маша не умеет, Степу тоже обучать нужно!» — улыбался Безруков, брызгая в малышей струей воды.

В комментариях поспешили отметить: смотреть на трепетного Сергея — одно удовольствие. «Зайчики милые! Два малыша-крепыша!И замечательный Папа!», «Маша и Степа купальный сезон открыли!», «Видно, что вы наслаждаетесь отцовством», «Как с вами хорошо! Сколько от вас добра льется! Детки умнички!» — высказались люди.