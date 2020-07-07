«Новая мама» – это страшное дело»: психолог о возможных психологических травмах детей Прилучного и Муцениеце

Специалист рассказала Teleprogramma.pro о том, что может нанести ребятам психологическую травму.

В Интернете активно обсуждают совместный отдых актера Павла Прилучного и его новой пассии – актрисы Мирославы Карпович в Крыму.

Больше всего подписчиков артистов возмущает тот факт, что Павел взял в путешествие сына Тимофея и дочь Мию. По мнению пользователей Сети, знакомство детей с женщиной, претендующей на роль их потенциальной матери, может нанести ребятам психологическую травму.

Ведь еще только в феврале Павел Прилучный объявил о разрыве с Агатой Муцениеце, а уже в июле знакомит их совместных детей со своей новой девушкой.

Может ли это повлиять на детскую психику негативным образом? И как правильно сообщить детям о разводе родителей?

На эти вопросы отвечает известный психолог Анна Завгороднева. Смотрите в видео Teleprogramma.pro.