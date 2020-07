«Он мог сделать великий фильм легендой»: знаменитости вспомнили Эннио Морриконе теплыми словами

В понедельник, 6 июля, стало известно о смерти всемирно известного композитора Эннио Морриконе. Причиной смерти стало неудачное падение. Двукратный обладатель премии «Оскар» скончался в одной из клиник Рима. По словам друга семьи Джорджо Ассумма, композитор до последней секунды сохранял ясность ума и сумел попрощаться с родными и близкими.

Выдающийся музыкальный маэстро сочинил более 400 партитур для кино и телевидения, а также более 100 классических произведений. Его музыкальная тема для проекта «Хороший, плохой, злой» считается одной из самых влиятельных саундтреков в истории.

В 2016 году он получил «Оскар» за музыку для фильма Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», в то же время став самым пожилым человеком, когда-либо заслужившим эту награду.

Звезды Голливуда теплыми словами вспомнили маэстро.

Where to even begin with iconic composer Ennio Morricone? He could make an average movie into a must see, a good movie into art, and a great movie into legend. He hasn't been off my stereo my entire life. What a legacy of work he leaves behind. RIP. https://t.co/qZX6qE10ke

