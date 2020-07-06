«Обаятельный, похож на отца»: возмужавший красавец-сын Игоря Верника с успехом окончил 3 курс МХАТа

20-летний красавец-сын Игоря Верника Григорий с успехом окончил 3 курс МХАТа. Мальчик появился на свет в браке актера с журналисткой Марией Казаковой. Практически с рождения Верник на правах заботливого отца закладывал в сына любовь к творчеству и стремление к активности.

Когда же юноша вырос, отец начал приобщать главу семьи к тем вещам, которые он знал сам – например, к грамотному катанию на сноуборде. Главным же секретом воспитания Верник-старший называет чувство юмора – вместе с Гришей Игорь старается больше смеяться, тогда многие проблемы не кажутся такими большими.

«Когда у сына возникает желание сделать все наперекор, я довожу этот момент до такого абсурда, что он сам начинает смеяться, и противостояние разрушается», — признавался он в одном из интервью.

На днях Игорь поспешил похвалиться успехами своего отпрыска – Григорий с успехом окончил третий курс Школы-студии МХАТ. В качестве итогового экзамена молодой человек исполнил песню под собственный аккомпанемент рояля. Юноша пел и играл так непринужденно, как будто ему это совсем не трудно.

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«Сын мой, с окончанием 3 курса! Школа-студия МХАТ. Экзамен по вокалу. Спасибо твоим прекрасным педагогам! Дальше — проще, легче, выше, веселее!» — подбодрил наследника артист.

Многие подписчицы же, тем временем, оценили харизму скорого выпускника. «Обаятельный, похож на отца», «А этот красавчик занят?», «Умница какой! Как вы схожи!», «Чувствуются гены», «Тут и ДНК не нужен», «У вашего сына превосходный тембр, талантище!», «Если бы не увидела мальчика, подумала, что вы поете», — расхвалили Григория они.