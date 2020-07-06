«Сын хочет стать оператором»: Светлаков поделился редким видео второй жены и своих наследников

Шоумен Сергей Светлаков в Instagram поделился забавной видеозаписью. На кадрах можно увидеть его вторую супругу Антонину Чеботареву и наследников. Любопытно, что съемку вел младший сын звезды — Максим, которому 16 июля исполнится три годика.

«Когда трехлетний сын хочет стать оператором». Сергей Светлаков

Напомним, что со своей нынешней супругой актер и шоумен познакомился в 2011 году в Краснодаре. Это случилось на премьере картины «Камень», где он сыграл одну из главных ролей. Как позже рассказывал актер, он сразу влюбился в девушку, в обязанности которой тогда входило встречать и провожать кинематографистов. Сейчас у пары уже двое сыновей. Старшему сыну Ивану совсем скоро исполнится семь лет. Его, кстати, в свое время он назвал в честь своего лучшего друга — шоумена и телеведущего Ивана Урганта.

Напомним, что Сергей Светлаков начинал свой путь к успеху в составе команды «Уральские пельмени». Его первой женой была однокурсница по университету Юлия. В 2012 году пара официально развелась. От первого барка у Светлакова есть дочь Анастасия.