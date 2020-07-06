«Неву замуж выдали?»: повзрослевшая дочь Водяновой прогулялась по Версалю с молодым человеком

Дочь Натальи Водяновой в объемной толстовке и джинсах-«варенках» прогулялась по Версалю с матерью и молодым человеком. Многодетная модель пользуется любой свободной минуткой, чтобы уделить всем своим наследникам время. Нередко Водянова и дети собираются всей семьей в доме в Париже, но иногда Наталья старается уделить каждому наследнику кусочек своего внимания.

Так, ранее она стала свидетелем преображения старшего сына Лукаса: юноша решился состричь отросшие за время карантина волосы. Многим более сдержанная прическа пришлась по душе, в комментариях люди отмечали, что юноша стал выглядеть более мужественно и опрятно. Следующей, кому Водянова уделила персональное внимание, стала единственная дочь Нева. С девочкой модель выбралась на прогулку по Версалю. Ради удобства передвижения обе девушки предпочли практичные вещи: Наталья — теплое вязаное платье, а Нева — джинсы и насыщенного цвета толстовку. Был замечен рядом со школьницей и некий молодой человек, который сразу же вызвал подозрение у аудитории. «Неву замуж выдали? Это ее молодой человек?» — начали задаваться вопросом люди.

Водянова же поспешила напомнить: ее дочери в марте исполнилось 14 лет. «Это наш усатый нянь-репетитор», — подметила она.

Многие, в свою очередь, заявили: Нева выросла и приобретает манящие женские черты. «Девчонка — красотка, блин. Ну есть в кого!», «Нева такая высокая», «Какая же Нева красивая!!! Просто космос!!», «Нева становится похожа на Натали Портман», «Она просто чудо. Жаль, платья не любит», — писали они.