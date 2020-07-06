«Я не оскорблял Брухунову»: юморист Виктор Коклюшкин заявил, что его слова переврали журналисты

В интервью Teleprogramma.pro Коклюшкин заявил, что ему приписали чужие высказывания.

Евгений Петросян готовит обращение в прокуратуру с жалобой на своего коллегу по цеху Виктора Коклюшкина. На такой шаг Евгений Ваганович решился после ряда высказываний сатирика о Татьяне Брухуновой. Однако сам Виктор Коклюшкин в интервью Teleprogramma.pro заявил, что произошло недоразумение и ему приписали чужие оскорбительные слова в адрес Татьяны.

Виктор Коклюшкин: «Это не мои слова»

«Все перепутано так, будто я оскорбил жену Евгения Вагановича, хотя на самом деле это не мои слова. Ведь на сайте сначала представлено совершенно спокойное мое высказывание, а потом идет другой текст. И все эти оскорбления я не произносил», — отметил Виктор Коклюшкин.

— А вы связывались с Евгением Вагановичем, чтобы объяснить ему ситуацию?

— Я, конечно, могу позвонить ему. Но пока это не приходило мне в голову.

— Ну а как вы на самом деле относитесь к Татьяне?

— Да никак я к ней не отношусь абсолютно.

— А как будете теперь восстанавливать отношения с Евгением Вагановичем? Все-таки вас связывает практически целая жизнь.

— Да я их и не разрушал!

Мы надеемся, что это недоразумение разрешится в скором времени.

Сергей Жорин: «Коклюшкин нарушил все границы дозволенного»

При этом адвокат Петросяна Сергей Жорин подтвердил тот факт, что юморист действительно решил наказать Виктора Коклюшкина. Мол, Евгения Вагановича сильно задели слова коллеги, сказанные в адрес его супруги.

больше по теме Евгений Петросян живет отдельно от своей молодой жены У сатирика две квартиры в комплексе «Садовые кварталы».

Сатирику это грозит привлечением к административной ответственности и солидным штрафом.