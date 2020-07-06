«Не такой я мужик, чтобы подчиняться»: бывший парень Агузаровой объяснил, почему с ней расстался

Сергей Ильинов был вместе с исполнительницей, когда она жила в селе Боярка Новосибирской области.

Первый парень певицы Жанны Агузаровой, Сергей Ильинов, вспомнил свой роман с исполнительницей. Ей было всего 13 лет, когда они начали встречаться. Будущая звезда в юности непродолжительное время жила в селе Боярка под Новосибирском, где у нее и вспыхнули чувства к молодому человеку. Он, кстати, учился в те годы на два класса старше.

Как отметил Ильинов, однажды он после танцев проводил Жанну до дома. Будущая звезда почти мгновенно влюбилась. По его словам, они часто в те годы гуляли под луной. Он пел ей песни. При этом мужчина заметил, что никогда по-настоящему не любил Агузарову. Для него тот роман был скорее игрой. Тем более вскоре они расстались.

«Не сошлись мы с ней характерами — не такой я мужик, чтоб подчиняться. Она девчонка неуступчивая, с характером: ее толкнет, ущипнет кто-то из парней — так она сразу в драку. Будет до конца на своем стоять, пусть даже и проиграет». Сергей Ильинов

Как отметил Ильинов, сегодня друзья его часто подкалывают, что если бы он женился, то сегодня был бы королем. Сам он считает, что те отношения не могли завершиться чем-то серьезным. По его словам, Агузарова не его типаж женщины, сообщает «Комсомольская правда – Новосибирск».

Напомним, что Жанна Агузарова — одна из самых экстравагантных исполнительниц на российской сцене. Сейчас она ведет достаточно затворнический образ жизни.