Андрей Разин опубликовал уникальные снимки молодого Михаила Горбачева с женой

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram поделился уникальными фотографиями первого и единственного президента СССР — Михаила Горбачева. На кадрах генеральный секретарь ЦК КПСС запечатлен в разные эпохи своей жизни.
К примеру, на одном из снимков совсем еще маленький Горбачев. Кроме того, на фотографиях можно увидеть и жену Горбачева, Раису Максимовну, которая ушла из жизни в 1999 году от лейкоза.
Как отметил Разин, он на днях переговорил с Горбачевым. Тот сейчас чувствует себя получше. Как известно, у политика в последние годы возникают периодически проблемы со здоровьем. Все-таки ему уже 89 лет.
«Я с ним согласовал свой приезд на Ставрополье, который я запланировал на 8 июля. Я посещу село Привольное Красногвардейского района Ставропольского края — родину Михаила Сергеевича. Я проведу ревизию могил его родителей и брата. Также я проверю состояние его усадьбы, расположенной у нас в селе. Кроме того, я заеду к своей бабушке, Валентине Михайловне Гостевой, которая ухаживала за мамой Михаила Сергеевича».