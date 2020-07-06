Андрей Разин опубликовал уникальные снимки молодого Михаила Горбачева с женой

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram поделился уникальными фотографиями первого и единственного президента СССР — Михаила Горбачева. На кадрах генеральный секретарь ЦК КПСС запечатлен в разные эпохи своей жизни.

К примеру, на одном из снимков совсем еще маленький Горбачев. Кроме того, на фотографиях можно увидеть и жену Горбачева, Раису Максимовну, которая ушла из жизни в 1999 году от лейкоза.

больше по теме Андрей Разин поздравил красавицу-невестку с днем рождения и пожелал ей скорее сделать его дедом Жену своего старшего сына Ильи он нежно называет доченькой.

Как отметил Разин, он на днях переговорил с Горбачевым. Тот сейчас чувствует себя получше. Как известно, у политика в последние годы возникают периодически проблемы со здоровьем. Все-таки ему уже 89 лет.