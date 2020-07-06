«Ты самый светлый человек»: Маликова в удлиненном брючном костюме позировала на фото с дедом

20-летняя Стеша Маликова поделилась с аудиторией совместными снимками со знаменитым дедушкой в честь дня рождения последнего. 6 июля создатель «Самоцветов» Юрий Маликов отмечает 77-летие. Воспитавший на своих песнях не одно поколение детей Маликов-старший решил стать еще ближе к своей аудитории и анонсировал создание YouTube-канала. Подобным шагом остался горд сын Юрия — Дмитрий.

Члены семьи по обыкновению поздравили музыканта самыми первыми. Внучка Стеша отметилась, пожалуй, самым трогательным пожеланием из всех возможных. На личной странице в Instagram она поблагодарила родственника за правильное воспитание, которое он в нее вложил, а также призналась, что всегда хотела быть похожей на деда.

«Ты самый светлый человек из всех, кого я встречала на своем пути. В твоем сердце живут великие чувства! Твои песни знает и поет не одно, и не два, и даже не три поколения! Ты удивительный человек, и все, что ты делаешь, такое чистое и душевное! С днем рождения! Просыпаюсь с мыслями благодарности, что ты у меня есть!» — высказалась она.

К трогательному поздравлению Стеша приложила не менее добрые снимки с дедушкой. Так, на одном из них она появилась с Юрием в обнимку. В кадре Маликова позировала в удлиненном брючном костюме цвета мокрого асфальта с собранными рукавами. За счет грамотной длины штанов она смотрелась визуально выше обычного — практически одного роста с высоким дедом.

Просят поздравить Маликова-старшего от них и поклонники. «Прекрасная семья С Праздником Вас!!! С Днем Рождения Дедушки!!! Здоровья», «Стешенька, с днем рождения Дедушку!!! Вы красивые, счастливые и замечательные люди», «С днем рождения, легенда!», «Вы прекрасны!», «Родоначальнику пламенный поцелуй в щеку передавайте», — написали они.