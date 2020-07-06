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Звездный гость

«Лето. Комары. Любофф»: Собчак выбрала для прогулки с мужем костюм цвета хаки на запах

Телезвезда отдохнула с Константином Богомоловым возле озера.

«Лето. Комары. Любофф»: Собчак выбрала для прогулки с мужем костюм цвета хаки на запах
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото Михаила Фролова. КП.

Похоже, что российским звездам этим летом ничего не остается делать, как осваивать отечественные курорты. Ранее мы писали про отдых Сергея Лазарева, Леры Кудрявцевой, Эвелины Бледанс и Анны Семенович в Сочи.

Однако и в мире шоу-бизнеса далеко не всем удалось (или не захотелось) ехать на юг. К примеру, сын Михаила Ефремова, Никита, вместе со своей девушкой Марией Иваковой отправился покорять алтайские горы, повторив свой прошлогодний вояж в эти глухие места.

Сюда же собиралась выбраться и Ксения Собчак (тем более, что на Алтае у нее живет родной дядя). Но пока мечты светской львицы остаются мечтами, журналистка вместе с супругом Константином Богомоловым отдыхает на природе в средней полосе России.

В личном блоге звезда опубликовала романтический снимок одного из таких вечеров с супругом. Для прогулки Ксения выбрала удобный брючный костюм свободного кроя цвета хаки с жакетом на запах. На ноги звезда «Дома-2» обула расслабленные мюли для отдыха. Ее муж предпочел total black look, состоящий из джинсов, футболки и кроссовок.

«Лето. Комары. Любофф», — подписала фото Собчак.

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