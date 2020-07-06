«Мелодист высшего полета»: Денис Мацуев высказался об уходе Эннио Морриконе

Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев высказался о смерти легендарного композитора Эннио Морриконе. Итальянец, написавший музыку к более 400 кинокартинам, скончался в Риме 6 июля. Мужчине был 91 год.

«Огромная потеря для всей мировой культуры. Эннио Морриконе — это тот, кого мы все мы знаем по его уникальной интонации. Мелодист высшего полета, я бы даже сказал, высшей пробы. Без его музыки фильмы Бертолуччи или Тарантино, мне кажется, не были бы настолько глубинны. Я убежден, что музыка является одним из самых главных действующих героев кино», — прокомментировал пианист радио «Комсомольская правда».

Он также добавил, что был лично знаком с Морриконе, и назвал его потрясающим, уникальным, но при этом скромным и добрым человеком с замечательным чувством юмора.