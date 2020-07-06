«Она не могла рядом со мной развиваться»: Сергей Жуков рассказал о жизни с первой женой

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем первом браке с Еленой Добындо. Она дочь бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» Михаила Добындо. От этих отношений в 2001 году на свет появилась их дочь Саша.

«После свадьбы у меня начался новый этап в жизни. Я уже вместо увеселительных заведений бежал домой, а не в рестораны, как это было раньше. Тем более, что родилась дочь Саша». Сергей Жуков

Как отметил Жуков, в те годы его буквально одолевали фанатки, отчего огромный дискомфорт испытывала и его жена. «Однажды утром я пошел на работу, а дверь не открывается. Оказалось, что за дверью лежит девочка. Она ночевала у нас под дверью. Приходил участковый. Она оставалась там и терроризировала Лену. Жена порой выходила с ружьем. Ей угрожали. Обещали облить кислотой», — заметил музыкант.

По словам Жукова, супруге было неуютно от такого внимания к его персоне. «Я в тот момент был женат на музыке. Лена не могла рядом со мной развиваться. Стать тем, кем хочет. Я сейчас с высоты прожитых лет осознаю это и понимаю. Но тогда по-другому просто не могло быть», — заявил Жуков.