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Звездный гость

«Жаришка конкретная»: Семенович позировала в облегающем купальнике на сочинском пляже

Певица поддержала тренд на отечественные курорты.

«Жаришка конкретная»: Семенович позировала в облегающем купальнике на сочинском пляже
Анна Семенович. Фото Global look press.

Российские звезды не стали дожидаться открытия границ и, как только предоставилась возможность, рванули на отечественные юга. Исключением, пожалуй, стала певица Жасмин, которая смогла улететь в Израиль к родственникам на отдых. Остальные — довольствуются Черным морем.

Только-только вернулась из Адлера Лера Кудрявцева с очаровательной дочкой Машей, где компанию ей составляли Анфиса Чехова и Эвелина Бледанс. Артистка, к слову, все еще отдыхает в Сочи со своим сыном Семеном. Не побрезговал отечественным курортом и Сергей Лазарев, который начал отдых с морской прогулки на яхте в сопровождении хрупкой блондинки по имени Карина.

И настоящий фурор в городе, где белые ночи, произвела Анна Семенович. Обладательница пышных форм отметилась на пляже в черном купальнике, подчеркивающим все ее достоинства.

«Ох уж эти Сочи… Жаришка тут конкретная. Столько знакомых, все куда-то приглашают, чувствую, полежать с книгой у бассейна мне не удастся», — написал она в личном блоге и послала воздушный поцелуй своим поклонникам.

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