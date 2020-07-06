«Жаришка конкретная»: Семенович позировала в облегающем купальнике на сочинском пляже

Российские звезды не стали дожидаться открытия границ и, как только предоставилась возможность, рванули на отечественные юга. Исключением, пожалуй, стала певица Жасмин, которая смогла улететь в Израиль к родственникам на отдых. Остальные — довольствуются Черным морем.

Только-только вернулась из Адлера Лера Кудрявцева с очаровательной дочкой Машей, где компанию ей составляли Анфиса Чехова и Эвелина Бледанс. Артистка, к слову, все еще отдыхает в Сочи со своим сыном Семеном. Не побрезговал отечественным курортом и Сергей Лазарев, который начал отдых с морской прогулки на яхте в сопровождении хрупкой блондинки по имени Карина.

И настоящий фурор в городе, где белые ночи, произвела Анна Семенович. Обладательница пышных форм отметилась на пляже в черном купальнике, подчеркивающим все ее достоинства.