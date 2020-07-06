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Звездный гость

Джулия Робертс отмечает очередную годовщину брака с Дэнни Модером

Звезды поженились в 2002 году, после встречи на съемочной площадке фильма «Мексиканец».

Джулия Робертс отмечает очередную годовщину брака с Дэнни Модером
Джулия Робертс. Фото: globallookpress

Актриса Джулия Робертс и ее муж Дэнни Модер отмечают 18-летний юбилей в качестве супружеской пары. Звезда Голливуда поделилась «сладкой» фотографией, на которой она целует в щеку своего супруга.

«✨18 лет✨», — написала Робертс рядом с фотографией.

Влюбленные поженились в 2002 году, после встречи на съемочной площадке фильма «Мексиканец». Тогда Модер работал оператором, а Робертс исполняла главную женскую роль. У пары есть сын Генри Даниэль, а также близнецы Хейзел Патрисия и Финн Уолтер.

Ранее в этом году пара выбиралась на редкий вечер свиданий, посетив гала-концерт в Лос-Анджелесе. Робертс была одета в клетчатый костюм с зеленой юбкой, в то время как ее муж-кинематографист выбрал классический черно-белый стиль.

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