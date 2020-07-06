Четверка в черном: жена 77-летнего Маликова запечатлелась с детьми и мужем

6 июля создателю и руководителю ВИА «Самоцветы» народному артисту России Юрию Маликову исполнилось 77 лет.

В этот праздничный день сын музыканта, Дмитрий Маликов, обнародовал в Сети редкий кадр, на котором запечатлены четверо представителей его артистической семьи: он сам, его отец, сестра Инна, солистка коллектива «Новые Самоцветы», и супруга Юрия Федоровича — Людмила Вьюнкова. Верная спутница музыканта обычно остается в тени, но на этот раз почитатели музыкантов смогли оценить внешний вид 74-летней бизнесвумен.

В настоящий момент она является директором коллектива Дмитрия Маликова, но когда-то была танцовщицей, солисткой балета Московского мюзик-холла, затем, до начала 90-х, пела в «Самоцветах». Женщина до сих пор не потеряла стать и сохранила очарование.

Обнародовавший фото Дмитрий Маликов, обратился к отцу в личном блоге с трогательными словами.