«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Четверка в черном: жена 77-летнего Маликова запечатлелась с детьми и мужем

Сын артистической главы семейства обратился к отцу с трогательными словами.

Четверка в черном: жена 77-летнего Маликова запечатлелась с детьми и мужем
Юрий Маликов. Фото Global look press.

6 июля создателю и руководителю ВИА «Самоцветы» народному артисту России Юрию Маликову исполнилось 77 лет.

В этот праздничный день сын музыканта, Дмитрий Маликов, обнародовал в Сети редкий кадр, на котором запечатлены четверо представителей его артистической семьи: он сам, его отец, сестра Инна, солистка коллектива «Новые Самоцветы», и супруга Юрия Федоровича — Людмила Вьюнкова. Верная спутница музыканта обычно остается в тени, но на этот раз почитатели музыкантов смогли оценить внешний вид 74-летней бизнесвумен.

В настоящий момент она является директором коллектива Дмитрия Маликова, но когда-то была танцовщицей, солисткой балета Московского мюзик-холла, затем, до начала 90-х, пела в «Самоцветах». Женщина до сих пор не потеряла стать и сохранила очарование.

Обнародовавший фото Дмитрий Маликов, обратился к отцу в личном блоге с трогательными словами.

«С днем рождения, батя! Как хорошо, что ты рядом! Пусть так будет как можно дольше. Бесконечно люблю тебя!» — написал артист.

Тэги

Дмитрий МаликовДмитрий Маликов последние новостизвездные семьиНовости googleновости звёзд
Loading...