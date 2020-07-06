«Волшебство мое»: старшая дочь Порошиной умилила маму на старом фото

Архивное фото старшей дочери Марии Порошиной и Гоши Куценко в желтом платье подняло настроение поклонникам актрисы. Полина родилась в незарегистрированном браке актеров в 1996 году, девочка на регулярной основе была свидетелем того, как ее родители трудятся на съемочной площадке. Позже, уже в более сознательном возрасте, она тоже захотела стать актрисой, а Куценко на правах заботливого отца поспешил приложить к этому свою руку. После окончания Театрального института имени Щукина девушке досталось сразу несколько ролей в антрепризах. Через время она решила попробовать себя еще и в преподавании в театральной студии отца. Куценко дочерью остался доволен.

Недавно же Мария решила вспомнить, какой была Полина, когда ей было всего несколько лет. На архивном снимке малышка появилась в хлопковом желтом сарафане в насыщенно-желтую полоску, которую модные эксперты называют трендом лета-2020. Больше же всего покоряет эффектная шевелюра ребенка — таким кудряшкам может позавидовать даже Валерий Леонтьев.

«Волшебство мое», — прокомментировала кадр сама актриса.

Не остались в стороне от увиденного и поклонники ее таланта. «Какие кудряшки озорные!», «На Гошу похожа до неприличия», «Лапушка, просто прелесть», «А сейчас-то как вымахала. Невеста!», «Это кто тут такой сладкий?», «Юная прелестница», — высказались они.