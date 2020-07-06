В Сеть попал снимок юного Бориса Моисеева времен выступлений в «Экспрессии» с бородой

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой, Роман Родин, в Instagram разместил архивный кадр, на котором можно увидеть совсем еще юного музыканта Бориса Моисеева с бородой.

«Узнаете? Это знаменитый состав «Экспрессии» Бори Моисеева в девяностых годах, когда я снимал фильм «Экспрессия» для Первого канала. Делал шоу «Дитя порока». Роман Родин

Отметим, что первую известность Моисееву как раз принесло трио «Экспрессия». В конце восьмидесятых годов вместе с двумя девушками он выступал в клубах Италии, Франции и Америки.

Напомним, что в конце 2010 года Борис Моисеев перенес инсульт. С тех пор он так и не смог полностью восстановиться. Музыкант перестал появляться перед публикой. Сейчас Борис Моисеев проводит каждое лето в своем доме в Юрмале. Как рассказывал его концертный директор Сергей Горох, музыкант неплохо себя чувствует. Он на постоянной связи с друзьями. При этом речи о возвращении на сцену, конечно, не идет.