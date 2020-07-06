«Так получилось»: звезда 80-х Катя Семенова избавилась от одиночества в своей однушке

59-летняя звезда советской эпохи Катя Семенова два года назад разошлась с Михаилом Церишенко. Вскрылась неприятная история с изменой артиста, исполнительница хита «Школьница» пыталась простить благоверного, но не смогла, супруги вынуждены были расстаться.

После развода Семенова осталась одна в своей однокомнатной хрущевке и активно занялась карьерой: стала писать песни, гастролировать, вести мероприятия и участвовать в телешоу. В результате о ней заговорили вновь и даже дали орден «За вклад в развитие культуры России».

Много раз в Сети появлялись слухи о том, что Семенова увлеклась неким мужчиной и якобы в ближайший свой отпуск в Сочи она планирует поехать именно с ним. Однако певица в ответ только настоятельно рекомендовала не верить тому, что пишут в Интернете. И в то же время заметила, что не собирается делиться событиями из своей личной жизни с общественностью.

Между тем журналистам «Собеседника» стало известно, что с начала этого года звезда живет уже не одна, компанию ей составил взрослый сын Иван. Что это значит, певица не пояснила, лишь ответила уклончиво: «Не хочу вдаваться в подробности: так получилось. Нам показалось, что так будет удобнее».

При этом, судя по личному блогу певицы, жена наследника, а также внук Матвей наведываются к ней в гости.