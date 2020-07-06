Киану Ривз провел День независимости в Берлине, вместе со своей возлюбленной Александрой Грант

Киану Ривз провел День независимости в Берлине вместе со своей подругой Александрой Грант. Эта пара была замечена на обеде в субботу в столице Германии. Актер выглядел щеголевато для прогулки: в черном костюме и брюках — в то время как Грант выбрала темную куртку и цветные брюки, сообщает издание People.

Съемки фильма «Матрица-4», в котором также снимаются Нил Патрик Харрис и Джонатан Грофф, недавно возобновили в Берлине, после того как производство было приостановлено в марте из-за пандемии коронавируса. Съемочный блок в Сан-Франциско удалось завершить до начала пандемии.

Ривз и Грант сообщили о своем романе в ноябре, взявшись за руки на красной ковровой дорожке в Лос-Анджелесе, после нескольких лет знакомства. Когда личная жизнь Грант попала в заголовки газет, она заявила, что ей позвонили буквально все друзья и знакомые.

«Я думаю, что каждый человек, которого я знала, позвонил мне в первую неделю ноября, это было очень мило», — рассказала журналистам Александра.

В прошлом месяце Ривз объяснил, почему он решил повторить свою культовую роль Нео в фильме «Матрица-4». Все дело в том, что режиссер Лана Вачовски смогла сделать сюжетную линию новой картины по-настоящему впечатляющей. Зрители смогут сами в этом убедиться весной 2022 года.