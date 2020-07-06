Фотограф Пугачевой отыскал раритетный снимок Лолиты и Цекало времен кабаре-дуэта «Академия»

Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, Роман Родин, в Instagram разместил раритетный снимок, на котором можно увидеть певицу Лолиту и ее тогдашнего супруга — продюсера и музыканта Александра Цекало.

«Хорошей рабочей недели! Продолжаем публикацию моих фотографий. Кабаре-дуэт «Академия». 1997 год». Роман Родин

Напомним, что свой легендарный дуэт Лолита и Цекало создали в 1985 году. До конца девяностых годов это была в России, пожалуй, одна из самых знаменитых музыкальных команд. Вместе с мужем они активно гастролировали по стране, собирая полные залы своих многочисленных поклонников.

В конце девяностых годов Цекало и Лолита расстались. Причем за два года до окончательного расставания Лолита родила ребенка, дочку Еву. Она уже много лет живет со своей бабушкой в Киеве. Отцом ребенка не является Александр Цекало. Как позже отмечала исполнительница, у них в браке с Цекало возникли некие «непримиримые противоречия». Именно поэтому они и решили разойтись.