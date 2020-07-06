«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Фотограф Пугачевой отыскал раритетный снимок Лолиты и Цекало времен кабаре-дуэта «Академия»

Красивая фотография звезд была сделана в далеком 1997 году.

Фотограф Пугачевой отыскал раритетный снимок Лолиты и Цекало времен кабаре-дуэта «Академия»
Фотограф Пугачевой отыскал раритетный снимок Лолиты и Цекало/http://globallookpress.com/

Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, Роман Родин, в Instagram разместил раритетный снимок, на котором можно увидеть певицу Лолиту и ее тогдашнего супруга — продюсера и музыканта Александра Цекало.

«Хорошей рабочей недели! Продолжаем публикацию моих фотографий. Кабаре-дуэт «Академия». 1997 год».

Роман Родин

Напомним, что свой легендарный дуэт Лолита и Цекало создали в 1985 году. До конца девяностых годов это была в России, пожалуй, одна из самых знаменитых музыкальных команд. Вместе с мужем они активно гастролировали по стране, собирая полные залы своих многочисленных поклонников.

В конце девяностых годов Цекало и Лолита расстались. Причем за два года до окончательного расставания Лолита родила ребенка, дочку Еву. Она уже много лет живет со своей бабушкой в Киеве. Отцом ребенка не является Александр Цекало. Как позже отмечала исполнительница, у них в браке с Цекало возникли некие «непримиримые противоречия». Именно поэтому они и решили разойтись.

Тэги

Александр ЦекалоАлла Пугачеваархивное фотоЛолитаЛолита последние новостиНовости googleновости звёздРоман Родин
Loading...