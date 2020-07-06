Макееву бросил третий муж из-за очаровательной подопечной Богомолова

38-летняя актриса и ведущая «Субботнего вечера» Анастасия Макеева рассталась со своим третьим супругом. С юристом Александром Саковичем звезда расписалась в ноябре 2018 года, но семейное счастье длилось недолго.
«Экспресс-газета» сообщает, что в настоящий момент Макеева живет у друзей, а ее экс-возлюбленный строит отношения с другой знаменитостью — 31-летней актрисой театра на Малой Бронной Екатериной Седик, которым руководит Константин Богомолов. Как рассказала изданию ее подруга Полина, они вместе еще с января 2020 года.
Пара недавно отдохнула на Байкале, где Александр познакомил девушку со своими друзьями и показал красоты Ольхона. Приятельница актрисы уверена, что у них получится настоящая крепкая семья. Она подчеркнула, что Сакович всегда хотел детей, однако в браке с телеведущей их так и не появилось. Кроме того, совместно нажитого имущества у них не было, поэтому делить что-то после развода им не пришлось.