«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Макееву бросил третий муж из-за очаровательной подопечной Богомолова

Екатерина Седик в отношениях с Александром Саковичем с января этого года.

Макееву бросил третий муж из-за очаровательной подопечной Богомолова
Анастасия Макеева. Фото Global look press.

38-летняя актриса и ведущая «Субботнего вечера» Анастасия Макеева рассталась со своим третьим супругом. С юристом Александром Саковичем звезда расписалась в ноябре 2018 года, но семейное счастье длилось недолго.

«Экспресс-газета» сообщает, что в настоящий момент Макеева живет у друзей, а ее экс-возлюбленный строит отношения с другой знаменитостью — 31-летней актрисой театра на Малой Бронной Екатериной Седик, которым руководит Константин Богомолов. Как рассказала изданию ее подруга Полина, они вместе еще с января 2020 года.

Сакович и Седик. Фото
Сакович и Седик. Фото https://www.facebook.com/people/Alexandr-Sakovich/100003787242705

Пара недавно отдохнула на Байкале, где Александр познакомил девушку со своими друзьями и показал красоты Ольхона. Приятельница актрисы уверена, что у них получится настоящая крепкая семья. Она подчеркнула, что Сакович всегда хотел детей, однако в браке с телеведущей их так и не появилось. Кроме того, совместно нажитого имущества у них не было, поэтому делить что-то после развода им не пришлось.

Тэги

Александр СаковичАнастасия МакееваАнастасия Макеева последние новостиКонстантин БогомоловНовости google
Loading...