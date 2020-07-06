Бри Ларсон решила запустить собственный канал на YouTube

Оскароносная актриса Бри Ларсон запустила собственный канал на YouTube. Женщина, исполнившая роль одного из самых сильных супергероев Marvel, решила использовать новый формат для общения со своими поклонниками.
В своем первом видео Ларсон поделилась фотографиями салата собственного приготовления, а также получила полезные советы от некоторых из ее любимых ютуберов, включая Лилли Сингх. В какой-то момент она даже проливает немного чая и неожиданно признается, что проходила прослушивания для таких фильмов, как «Звездные войны», «Голодные игры» и «Терминатор: Генезис».
Как выяснилось, у ее автомобиля спустило шину как раз в тот момент, когда она ехала на прослушивание в новом «Терминаторе». Возможно, если бы актриса все же попала в актерский состав, проект вышел бы не таким провальным.
Ларсон заявила, что ее канал станет площадкой для личного самовыражения. Хотя там будут разные глупости, но, по уверениям актрисы, также там будут и глубокие разговоры, антирасистская риторика и инклюзивный контент.