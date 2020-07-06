Настоящий джентельмен: старший сын Шубской и Овечкина завел себе «подружку»

Полуторагодовалый сын нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Сережа, завел себе подружку. В воскресенье, 5 июля, в дом хоккеиста и его супруги — модели Анастасии Шубской — заглянули друзья семьи. Вместе с супругами приехала и их дочь, которая, судя по всему, очень приглянулась маленькому хозяину дома. Сережа с нетерпением ждал, когда девочка подойдет к нему, чтобы протянуть ей пышный букет бело-красных цветов. Когда малышка все же получила подарок, то не забыла поцеловать маленького ухажера в щеку. Последний, правда, пока не понял, что это означает большую благодарность, поэтому в лице практически не изменился.

В течение вечера Сережу и его новую подругу постоянно замечали рядом: крохи держались за руки, везде ходили вместе. Девочка показывала мальчику на предметы пальцем и объясняла, зачем они нужны, а кавалер покорно шел рядом и пытался уловить каждое слово.

«Нет, без мячика, Сереж, пожалуйста. Потом поиграем! Давай без мячика, хорошо?» — нежно упрашивала гостья, настаивая, чтобы мальчик уделил ей побольше внимания.

Завершились посиделки теплыми беседами за столом. После радостного дня маленький Овечкин поспешил подкрепиться, чтобы восстановить силы. На коленях у папы ему стало еще спокойнее, что наглядно отражалось на лице.

Напомним, в конце февраля Анастасия Шубская родила знаменитому супругу второго сына. Мальчика назвали Ильей. В социальных сетях предполагают, что в ближайшем будущем Овечкин и Шубская захотят пополнить семью еще одним ребенком — по их уверениям, модели для «полного комплекта» просто необходима девочка.