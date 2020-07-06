«Звезда – она и в море звезда»: Хоркина в соблазнительном купальнике поделилась отпускным видео

Гимнастка Светлана Хоркина в Instagram поделилась видеозаписью и фотографией со своего отдыха на Черном море. На кадрах можно увидеть прославленную гимнастку в воде. Она исполнила несколько пируэтов не хуже, чем это делают синхронистки.

«Звезда — она и в море звезда», — заявила спортсменка, которая плавает в соблазнительном купальнике.

Под видеозаписями она сделала подпись: «Раз, два, три — морская фигура замри».

Отметим, что Светлана Хоркина дважды выигрывала Олимпиаду. Это случилось в Атланте и Сиднее. Причем оба раза лучшей она становилась именно на брусьях, чем и заслужила свое прозвище — «королева брусьев».

больше по теме Хоркина поделилась снимком на последних сроках беременности с семьей В октябре 2019 года гимнастка во второй раз стала мамой.

В начале двухтысячных годов у нее случился роман с мужем актрисы Веры Глаголевой — бизнесменом Кириллом Шубским. В 2005 году она родила сына Святослава от олигарха. В прошлом году 41-летняя Светлана Хоркина снова стала мамой. От брака с 63-летним чиновником Олегом Кочновым на свет появился ее сын Иван. Надо отметить, что Хоркина быстро после родов вернула великолепную форму. Сейчас у нее нет ни грамма лишнего веса.