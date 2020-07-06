«Карета, запряженная тройкой лошадей, медведь, цыгане»: Меньщиков раскрыл детали свадьбы

Звезда проекта «Дом-2», на который он вернулся спустя много лет, Степан Меньщиков раскрыл детали свадьбы со своей спутницей жизни, Ангелиной Монах. Как известно, любимая девушка Меньщикова беременна. Уже 7 июля они официально распишутся. Как отметил Степан, он ощущает определенное волнение в связи с предстоящим событием. Впрочем, ему не привыкать.

По словам Меньщикова, основное торжество состоится в сентябре. К тому времени, как он считает, пандемия отступит и можно будет устроить яркое торжество.

«Мы планируем пышную свадьбу в стиле русского дворянства. Будет дресс-код. Друзья и близкие гости, знакомые и коллеги, пресса, карета, запряженная тройкой лошадей, медведь, цыгане, выступление звезд российской эстрады и пир горой». Степан Меньщиков

Отметим, что Меньщиков и Монах планируют сразу после бракосочетания поехать на проект «Дом-2». Там они отметят яркое и важное событие в своей жизни в кругу близких друзей и других участников, сообщает «СтарХит».