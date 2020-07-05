«Меня не имеют права останавливать»: Лариса Долина заявила, что ее водитель нарушает ПДД только по необходимости

Отрывок из передачи «100 вопросов взрослому» десятилетней давности не потерял актуальность и в 2020 году.

На фоне недавнего смертельного ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, представители СМИ стали внимательнее следить за звездами российского шоу-бизнеса, безответственно относящимся к правилам дорожного движения. Популярность в Сети набирает отрывок из передачи «100 вопросов взрослому», которая вышла в 2010 году.

На видео школьник спрашивает певицу Ларису Долину о том, как бы она поступила, если бы ее остановили сотрудники ГАИ — попыталась бы решить вопрос как обычный гражданин России, или же воспользовалась бы своим положением звезды?

«Меня не имеют права останавливать», — самоуверенно заявляла певица в 2010 году.

Как выяснилось, автомобиль Долиной особо «отмечен» высоким начальством, ну и якобы его реально нельзя притормаживать сотрудникам дорожной полиции. А что касается правил дорожного движения, то ее водитель, по словам певицы, нарушает их «только по очень острой необходимости», скажем, если звезда опаздывает на какие-нибудь съемки.

Видеозапись активно распространяется в Интернете и вызывает исключительно возмущение у комментаторов. Хочется верить, что позиция Долиной на предмет безопасности на дорогах, как особого положения звезд в рамках общественной жизни — претерпела изменения за прошедшие десять лет со дня выхода программы в эфир.