Российский гонщик Даниил Квят не встал на колено в знак борьбы с расизмом

Необычная ситуация произошла в мире спорта. В Австрии стартовала первая гонка «Формулы-1» после эпидемии коронавируса. Но также важной темой на международных соревнованиях оказалась борьба с расизмом. Гонщики перед заездом в знак солидарности решили встать на колено и таким образом показать протестующим, что они полностью их поддерживают и выступают против современной системы законов и порядков, выставляющих темнокожих в невыгодном положении.

Однако во время церемонии шесть спортсменов остались на ногах, в то время как остальные опустились на колено. Своеобразными «бунтовщиками» стали Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Кими Райкконен, Карлос Сайнс, Антонио Джовинацци, а также россиянин Даниил Квят. Однако на всех спортсменах были черные футболки с фразой End Racism, написанной белыми буквами.

Позже гонщики в своих социальных сетях объяснили, что они целиком и полностью против любых проявлений расизма, однако вставать на колено или нет — личное дело каждого.

End Racism.

One cause. One commitment.

As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ

— Formula 1 (@F1) July 5, 2020