«Пора оправдать надежды Америки»: Канье Уэст хочет стать новым президентом США

Этот год обещает стать весьма запоминающимся в истории XXI века. Все началось с коронавируса, докатилось до бунтов в США и, судя по всему, это только начало. Музыкант Канье Уэст объявил, что готов стать новым президентом США. Такое объявление рэпер сделал в своем личном аккаунте в Twitter.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020