«Пора оправдать надежды Америки»: Канье Уэст хочет стать новым президентом США

Этот год обещает стать весьма запоминающимся в истории XXI века. Все началось с коронавируса, докатилось до бунтов в США и, судя по всему, это только начало. Музыкант Канье Уэст объявил, что готов стать новым президентом США. Такое объявление рэпер сделал в своем личном аккаунте в Twitter.

«Пора оправдать надежды Америки, поверить в Бога, объединить наши взгляды и построить свое будущее», — заявил музыкант.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Нашлись у звезды и могущественные сторонники, например, изобретатель Илон Маск объявил о полной поддержке необычного кандидата.

Напомним, в конце прошлого года Канье уже предупреждал, что планирует стать президентом страны в 2024 году, но тогда его заявление встретили лишь улыбками.

Стоит также отметить, что пользователи Сети пока что инициативу музыканта не оценили, припомнив ему объятия с текущим президентом, Дональдом Трампом. Также многие считают, что заявление исполнителя это лишь продуманная пиар-акция, призванная привлечь внимание к выходу его нового альбома.

При этом главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев считает, что музыкант вполне может достичь успеха в своей непростой цели. Как сообщил эксперт радиостанции «Говорит Москва», в США сейчас максимально сложная ситуация по отношению к темнокожим, возникшая после убийства Джорджа Флойда сотрудниками полиции. И этот факт может сыграть позитивную роль в амбициях музыканта.