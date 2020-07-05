Семейное пополнение: 44-летний Сергей Семак стал дедушкой

В семье главного тренера петербургского «Зенита» произошло самое радостное событие — дочка Сергея и Анны Семак, Майя, родила ребенка. Позитивной новостью поделилась супруга бывшего футболиста на личной страничке в Instagram. Анна заметила, что этот пост станет одним из самых коротких в истории ее аккаунта, а позже просто объявила, что Сергей и она стали дедушкой и бабушкой. Все подробности супруга тренера «Зенита» обещала рассказать в ближайшие дни. Словом, пока неизвестен даже пол малыша.

Напомним, сам Семак в данный момент находится в Краснодаре, где его команда на выезде сыграет с местным футбольным клубом. Кстати, если «Зенит» одержит победу, то досрочно станет чемпионом российской Премьер-лиги, что станет также отличным подарком для новоиспеченного дедушки.

Напомним, всего у Сергея и Анны семь детей.