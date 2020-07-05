Полежайкин в реанимации: артист Михаил Казаков поделился с подписчиками жуткой фотографией

Судя по кадрам из Instagram, у актера, известного ролью в «Папиных дочках», повреждены ноги.

Плохие новости для поклонников творчества артиста Михаила Казакова, знаменитого Полежайкина из сериала «Папины дочки». Артист выложил в свой личный аккаунт в Instagram жуткую фотографию из клиники, с перебинтованными ногами, с которыми явно не все в порядке. Что именно случилось с актером все еще не ясно, сам он предпочитает хранить молчание, а шокирующий кадр подписал коротко — «Добро пожаловать в мой новый мир». Поклонники Казакова в комментариях желают артисту скорейшего выздоровления, а также безуспешно пытаются выяснить, что же за беда с ним приключилась.

Напомним, актер стал известен прежде всего благодаря роли пухлого парня Ильи Полежайкина из проекта «Папины дочки». Но с момента окончания съемок артист сильно преобразился, занялся собой и сбросил немало лишних килограммов. По словам Казакова, успеха он достиг исключительно благодаря ходьбе, без помощи диет или особых тренировок.