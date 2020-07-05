«Макс здесь ребенок»: Дроботенко показал фото совсем юного Галкина

На снимке, кроме супруга Пугачевой, молодая Елена Степаненко, а фотографирует их Евгений Петросян.

Популярный юморист Сергей Дроботенко ко дню рождения Максима Галкина, который шоумен отмечал еще в июне, публиковал снимок с именинником и Аллой Пугачевой. Если изображение Галкина никак не удивило подписчиков микроблога, то к образу Примадонны возникли вопросы. Дело в том, что на архивном фото легенда отечественной эстрады выглядела так, как многие уже давно забыли — до своего похудения и в черном свободном платье. Сейчас Алла Борисовна серьезно постройнела и предпочитает молодежный стиль в одежде.

В очередной раз опубликовав архивное фото, Дроботенко теперь уже шокировал фанатов Галкина. На снимке муж Пугачевой позирует с очень короткой стрижкой и без очков.

«Макс здесь совсем ребенок, мы его уже знали в то время?», «Всегда удивляюсь, когда вижу его молодые фотографии — это надо ж так похорошеть!», «Хорошее доброе фото. Я помню вас такими! Любимые артисты», «Галкину, молодость не к лицу. Он, чем старее, тем привлекательнее», «Почти не изменились, вот только у Макса волос стало больше», «Только Лену можно узнать с разбега» — пишут поклонники.

Оказалось, что это снимок 20-летней давности. В кадре и молодая Елена Степаненко, а снимает компанию ее тогда еще супруг Евгений Петросян.