Что делать во время карантина: Наталия Орейро завела страничку в Instagram

Певица и актриса Наталия Орейро наконец-то решила использовать все блага современных технологий и завела себе страницу в Instagram. Дебютной записью стал небольшой видеоролик о том, как звезде пришла в голову идея о покорении социальной сети. Всему виной коронавирус и самоизоляция: Орейро, с включенным пылесососом, объясняет, что она уже несколько раз поела, убралась у себя дома и даже почитала, а больше заниматься нечем. Тогда она и решила создать себе страничку. Стоит отметить, что певица позаботилась о своих русскоязычных фанатах и сразу добавила в ролик русские субтитры.

Всего за несколько часов на аккаунт звезды подписались более 20 тысяч фанатов. Пока неизвестно, будет ли певица развивать свой аккаунт дальше, или забросит его, как неудачный эксперимент. Видеоролик звезды уже получил более 30 000 просмотров.