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Звездный гость

Дмитрий Губерниев признался, что ему угрожали убийством

Журналист и спортивный комментатор поделился подробностями своей жизни.

Дмитрий Губерниев признался, что ему угрожали убийством
Дмитрий Губерниев. Фото: Кудрявов Борис / Архив "ЭГ"

Дмитрий Губерниев уже давно известен как популярный журналист и спортивный комментатор, однако свой жизненный путь он начинал совсем в другой профессии. По словам мужчины, в суровые 90-е ему довелось поработать в качестве охранника в казино, тогда угрозы убийством стали для него вполне обыденным делом.

Как рассказал Губерниев журналистам издания Starhit, работа приносила неплохие деньги, но при этом была опасной. Казино часто посещали влиятельные люди и если что-то шло не по их плану, они могли запросто расправиться с простым охранником. По словам журналиста, ему частенько угрожали физической расправой и даже убийством.

К счастью, журналисту удалось выбраться из этого болота и устроиться на телевидение. Но даже за простое прослушивание на роль ведущего тогда пришлось заплатить 100 долларов, что было немалой суммой в то время.

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