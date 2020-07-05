Дмитрий Губерниев признался, что ему угрожали убийством

Дмитрий Губерниев уже давно известен как популярный журналист и спортивный комментатор, однако свой жизненный путь он начинал совсем в другой профессии. По словам мужчины, в суровые 90-е ему довелось поработать в качестве охранника в казино, тогда угрозы убийством стали для него вполне обыденным делом.

Как рассказал Губерниев журналистам издания Starhit, работа приносила неплохие деньги, но при этом была опасной. Казино часто посещали влиятельные люди и если что-то шло не по их плану, они могли запросто расправиться с простым охранником. По словам журналиста, ему частенько угрожали физической расправой и даже убийством.

К счастью, журналисту удалось выбраться из этого болота и устроиться на телевидение. Но даже за простое прослушивание на роль ведущего тогда пришлось заплатить 100 долларов, что было немалой суммой в то время.