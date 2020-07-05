Вся жизнь на пяти фото: поклонники Кравченко показали, как менялась актриса с возрастом

На обнародованном ролике звезда «Сватов» предстает и маленькой, и юной, и зрелой.

Многие телезрители с интересом следят за жизнью актрисы Татьяны Кравченко, которая родилась в обычной украинской семье. Будущая актриса по окончании школы не смогла поступить в донецкий университет на химический факультет.

А вот московскую «Щепку» покорила с легкостью, после чего ее талант мгновенно заметили в школе-студии МХАТ и переманили к себе. Сейчас звезду считают одной из ведущих актрис «Ленкома», где за ней числится около 30 ролей. Однако широкой публике она известна по своим ярким киноработам. Пожалуй, одна из самых успешных – это теленовелла «Сваты» и роль Валентины Петровны Бутько.

Поклонники актрисы смогли проследить, как менялась актриса с годами и смонтировали ролик, на котором она «взрослеет» с помощью компьютерной графики с малых лет по сегодняшнее время. С помощью пяти фотографий почитатели таланта Кравченко показали всю жизнь звезды.