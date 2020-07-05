«Эксперимент»: Самойлова показала свой новый цвет глаз

Возлюбленная Дениса Устименко, известного под псевдонимом Джиган, модель Оксана Самойлова регулярно демонстрирует поклонникам свои бьюти-преображения. Накануне бракоразводного процесса (который так и не состоялся) инстадива поразила фанатов кардинальной сменой имиджа – вместо брюнетки она стала блондинкой. Правда, перемена была временная, — девушка пыталась привыкнуть к новому оттенку с помощью парика. Но перекраситься так и не решилась.

Позже она захотела укоротить длинные локоны под каре. Но опять же радикально не убрала длину во время стрижки, оставив удлиненное каре. Новая стрижка пришлась девушке по душе. И вот многодетная мама снова в поисках бьюти-преображений. Она решила сменить цвет глаз и показала себя с голубой радужкой.

«Эксперимент. Если бы у меня были голубые глаза» — задумалась Самойлова.

Супруга музыканта примерила даже не цветные линзы, а маску в stories, и показала результат. Она попросила подписчиков оценить, идут ли ей голубые глаза или нет.

Напомним, в браке у музыканта и модели Оксаны Самойловой подрастает четверо детей. Двое – малыш Давид и младшая дочь Мия – унаследовали папин цвет глаз – голубой. А вот у средней дочки Леи – мамины карие.