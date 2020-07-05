«Давид на Джигу похож дико»: Самойлова показала всех своих детей на одном снимке

И предложила сравнить их с ней и мужем.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган теперь живут в мире и согласии. Пара передумала разводиться и даже отметила это событие романтическим ужином. Теперь инста-дива посвящает все свое время мужу и детям, стараясь не обращать внимания на хейтеров.

Играя со своими наследниками, Оксана обратила внимание, что ее сын Давид, родившийся зимой в Майами, стал сильно похож на среднюю дочь. Разобраться в этом вопросе она попросила своих фолловеров, запечатлев малышей на одном фото.

«Кто на кого похож в этой толпе? Мне кажется, Давидик похож с Леей», — написала она в личном блоге.

Увы, но большинство подписчиков сочло иное. Больше всего почитателей звездной пары решило, что мальчик сильнее напоминает младшую наследницу Мию. Многие также обратили внимание, что сын артиста – вылитый отец.