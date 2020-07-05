«Минус 35 лет»: Рудковская помолодела, примерив антивозрастную маску

45-летняя супруга Евгения Плющенко, продюсер, светская львица Яна Рудковская – настоящий Instagram-блогер. В период самоизоляции она серьезно прокачала свой скилл снимать смешные видео и до сих пор неутомимо продолжает трудиться над контентом. Ролики, как хвастается блондинка, пользуются огромной популярностью у публики, поэтому закругляться с ними она не намерена.

На этот раз Рудковская «примерила» омолаживающую маску. В специальном мобильном приложении девушка наложила на лицо соответствующий фильтр и показала результат.

«Уникальная маска «Бенджамина Баттона» Минус 35 лет с лету. Главное не передержать, дорогие! Я бы от такой масочки не отказалась, а Вы?», — подписала видео Рудковская.

Фолловеры заметили, что такая маска не помешала бы никому, и вряд ли кто-то бы сознательно от нее отказался.

«Яна, улыбка до ушей, когда смотрю видео. Спасибо за хорошее настроение!», «Хорошо бы такую масочку», «Где добыть такую», «Заметно помолодели!!», «А мне всегда интересны Янины приколы. Весело, интеллигентно красиво», «Яна, это лучшее видео» — написали в комментариях.

А еще Рудковская любит похвастаться своим роскошным гардеробом, состоящим сплошь из люксовых веще и аксессуаров. На днях продюсер демонстрировала внушительную коллекцию сумок и чемоданов Louis Vuitton. При этом даже пижама на Рудковской была из коллекции этого бренда.