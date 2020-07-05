Звездные забавы: Глюкоза, облачившись в кожаные слаксы, оседлала белоснежную ламу

Глюкоза отметилась на одном из детских праздников в total black look. Певица примерила лонгслив и трендовые кожаные слаксы с драпировкой в области талии. От этого ее фигура выглядела особенно женственной.

Завершила свой образ звезда открытыми изящными босоножками, высоким «конским хвостом» и топовым украшением этого сезона – крупной цепью в духе 90-х. Именно на нее советовал обратить внимание ведущий шоу на СТС «Рогов в городе» Александр Рогов. Модный эксперт, к слову, приобрел себе практически такую же. Кроме того, с такой цепью блеснула и певица Валерия.

В стильном образе певица Глюкоза решила немного поэпатировать публику на светском празднике для детей. Звезда долго обнималась с пушистой белоснежной ламой, а потом оседлала ее. Впрочем, долго кататься на милом звере артистка не стала, поскольку с самого начала боялась осуждения защитников животных.