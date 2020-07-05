«Только не бабушкой»: Кудрявцева не хочет, чтобы внук обращался к ней как к пожилой

49-летняя Лера Кудрявцева при первой же возможности отправилась к морю. Отпуск на этот раз она провела на берегу Черного моря, взяв с собой полуторагодовалую дочку Машу. Две недели отдыха пролетели как один миг, но стали очень насыщенными на события и встречи.

Например, компанию звездной маме составил ее сын Жан с семьей – двухлетним сыном Левой и красавицей-женой. Кудрявцева на радостях впервые показала своего внука.

На вопрос подписчиков о том, как называет малыш свою бабушку, Кудрявцева заметила, что мальчик еще не говорит. А вот на то, как бы она хотела, чтобы он к ней обращался, она ответила:

«Только не бабушкой)» — написала в комментариях Кудрявцева.

К слову, внук Леры Кудрявцевой всего на несколько месяцев старше ее дочери Маши. В этом году им обоим исполнится по 2 годика.

Сына Жана Кудрявцева родила в раннем браке с музыкантом Сергеем Ленюком. Наследник в этом году отметил 30-летний юбилей. А малышка Маша появилась на свет в 2018 году, спустя пять лет после свадьбы Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым, который, к слову, на 16 лет младше супруги.