«За это можно все отдать»: Кудрявцева умилилась танцам полуторагодовалой дочки

В последние дни на отдыхе мама с малышкой побывали на дискотеке.

49-летняя Лера Кудрявцева вместе с полуторагодовалой Машей уже две недели проводят на отдыхе в Сочи. За это время к ним присоединились старший сын Кудрявцевой, 30-летний Жан Ленюк с сыном и супругой. Телеведущая так обрадовалась воссоединению, что впервые показала своего двухлетнего внука Льва.

Но отпуск подходит к концу, и накануне отъезда телеведущая со своей дочуркой напоследок прогулялись. Маша не удержалась и пустилась в пляс под музыку, а мама поспешила запечатлеть танцы своей наследницы.

«За это можно все отдать», — умилилась зрелищу мама.

Подписчики заметили, что девочка очень ритмичная и попадает точно в такт. Они поспешили прокомментировать видео, и не поскупились на комплименты.

«Она так попадает в такт! Умничка», «Какая у вас миленькая доченька. Смотришь каждый раз и наслаждаешься», «Сладкаяяяяя», «Музыкальная девочка», «Эта балеринка покоряет наши сердца», «Такая сладость», — пишут фолловеры.

К слову, на отдыхе Кудрявцева познакомила Машу с «особенным» сыном Эвелины Бледанс. Телеведущая с 8-летним Семеном заселились в тот же отель, что и подруга, и провели несколько дней вместе.